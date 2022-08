radiocalabriafm : EDUARDO DE CRESCENZO - QUANDO L'AMORE SE NE VA - Nataliasoleluna : RT @Mikele196610: Eduardo De Crescenzo - L'odore del Mare - Mikele196610 : Eduardo De Crescenzo - L'odore del Mare - RitaC70 : Eduardo De Crescenzo | Dove C'è Il Mare - radiocalabriafm : EDUARDO DE CRESCENZO - AL PIANO BAR DI SUSY -

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

... infatti, quasi tutti i grandi della scuola cantautorale romana, come Franco Califano e Francesco De Gregori, ma anche artisti del calibro di Lucio Dalla, Luca Carboni edDe. ...... infatti, quasi tutti i grandi della scuola cantautorale romana, come Franco Califano e Francesco De Gregori, ma anche artisti del calibro di Lucio Dalla, Luca Carboni edDe. ... Eduardo De Crescenzo a Villa Fiorentino con "Avvenne a Napoli" - Napoli Village - Quotidiano di Per lui, cori, ovazioni e il riccio d’argento Dopo il successo del colossal Notre Dame De Paris a Reggio e quello di Riccardo Cocciante a Diamante, premiati rispettivamente nelle sezioni “Migliore Ope ...Dopo il successo del colossal Notre Dame De Paris a Reggio con ben 15000 presenze e quello di Riccardo Cocciante con il sold out di martedì scorso a Diamante, la parte estiva di “ Fatti di Musica 2022 ...