Appena uscito dal carcere torna a maltrattare e perseguitare 2 ragazze: stalker di nuovo in manette

I Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è gravemente indiziato di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti di due donne. L'arresto è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 agosto.

L'uomo, in passato, era già stato arrestato e condannato per gli stessi reati nei confronti delle medesime vittime e di un'altra giovane ragazza. Ora, non appena scarcerato, ha ricominciato immediatamente ad avere comportamenti vessatori e persecutori nei confronti delle donne. In particolare il 40enne aveva ripreso a inviare alle ragazze numerosi messaggi intimidatori.

