Agli europei di canottaggio l’Italia apre con tre ori

(Di sabato 13 agosto 2022) Subito tre ori per l'Italia neglidiin corso a Monaco di Baviera sulle acque del Feldmoching, bacino olimpico dei Giochi del 1972. A conquistarle sono il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek che ha confermato il titolo continentale conquistato l'anno scorso a Varese. D'oro anche il quattro di coppia (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili) che chiude con 1"08 di distacco sulla Polonia che ha la meglio al fotofinish sulla Romania.Primo gradino del podio anche per Giacomo Perini nel singolo PR1 del pararowing. Perini ha dominato la sua gara, precedendo con ampio margine il campione paralimpico di Tokyo, l'ucraino Roman Polianskyi (argento), e il britannico Benjamin Pritchard (bronzo). La giornata si è chiusa con un totale di cinque ...

L'inno risuona con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo. Ottimo argento di Scalia nei 50 dorso, Pizzini conquista un bronzo insperato nei 200 ...Poi rivolgendosi a Yeman Crippa, seduto accanto al DT Antonio La Torre ealtri azzurri Sara Fantini e Andrea Dallavalle, il presidente Mei rievoca le sue due medaglie continentali di Stoccarda 1986, oro nei 10.000 e argento nei 5000: " Scegli tu in quale specialità ...ROMA - 4x100 show con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. La 4x100 stile libero chiude un cerchio quasi perfetto e sul calar del sipario esalta il pubblico dello Stadio ...