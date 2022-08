Stromboli | un nubifragio provoca un disastro | il fango invade le strade | cittadini evacuati

pualai : RT @ImolaOggi: ??SICCITA' - Nubifragio su Stromboli, acqua e fango invadono strade e case - leggoit : #nubifragio su #stromboli, acqua e fango invadono strade e case - NewsTV_0 : Un violento #nubifragio si è abbattuto nella notte sulle #Eolie, causando #frane e allagamenti in particolare a… - Direttanews0 : Un violento #nubifragio si è abbattuto nella notte sulle #Eolie, causando #frane e allagamenti in particolare a… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Un nubifragio mette in ginocchio Stromboli: ingenti danni [di Fabrizio Bertè] -

Unche si è abbattuto suche ha creato disagi agli abitanti. In poche ore è venuto giù il fango e tutti i detriti dopo l'incendio scoppiato nei mesi scorsi mentre facevano le ..., abitanti bloccati nelle case 'si è risvegliata invasa dal fango, in un disastro annunciato. Dopo il devastante incendio originato dalla fiction Rai che ha bruciato ...Il maltempo che si è abbattuto sull'arcipelago eoliano non ha dato tregua per tutta la notte . Il forte vento e le bombe d'acqua hanno sconvolto l'assetto del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...