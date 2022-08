Stromboli nel fango | i rifiuti della discarica sulla Spiaggia Lunga A decine costretti a lasciare le case

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sacchi, vestiti, plastica, materassi edi ogni tipo. E’ emergenzadidove il nubifragio di questa notte ha riversato a pochi passi dal mare iche si trovavano nella vecchia. Dalla montagna, trasportati dalla pioggia incessante, sono scesi fiumi die detriti che hanno invaso le stradine dell’isola e le. Una cinquantina le persone costrette ale loro abitazioni, mentre volontari, abitanti, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile sono a lavoro da ore, con l’ausilio di bobcat. L’accusa dell’ex sindaco: Disastro causato dall’incendio “Sono proprio ora in viaggio per, dove tra l’altro vive la mia famiglia e ...

Il forte vento e bombe d'acqua sull'isola eoliana hanno causato smottamenti e cumuli di detriti si sono depositati. Stromboli si è risvegliata in ginocchio. Con la pioggia la montagna, priva di vegetazione dopo l'incendio del 25 maggio. Temporale estivo violento nel messinese e alle Eolie. Nella zona nord di MESSINA, strade allagate e smottamenti.

... insieme ad altro personale ed io stesso mi recherò sul postopomeriggio. La zona più colpita è ... 'Sono proprio ora in viaggio per, dove tra l'altro vive la mia famiglia e assisto ad un ...... ha denunciato Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo. E anche il sindaco di Lipari, ... Nelle scorse ore, una franaterritorio di Castellammare di Stabia - provocata sempre dal maltempo ...Allagamenti in Sardegna, Calabria e Sicilia.In Sardegna 80 le chiamate ai Vigili del fuoco intervenuti per soccorrere persone bloccate in auto, mettere in sicurezza tetti e rimuovere alberi caduti. Le ...Da ieri forti piogge stanno interessando l’arcipelago delle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fango hanno inva ...