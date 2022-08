Salman Rushdie accoltellato a un festival di New York. Lo scrittore è stato operato, fermato l’aggressore. Solidarietà da Stephen King e J.K. Rowling (Di venerdì 12 agosto 2022) Da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dell’Iran e dell’estremismo islamico, Salman Rushdie ha di nuovo rischiato la vita. L’autore dei Versetti satanici è stato accoltellato al collo durante un festival letterario nello stato di New York ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico, dopo il trasporto in eliambulanza in ospedale. Un uomo è stato fermato e arrestato dalla polizia ma non è ancora chiaro quale sia stato il movente dell’aggressione contro di lui, da sempre nel mirino dei fondamentalisti e sulla cui testa l’ayatollah Khomeini offrì, l’anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell’islam blasfemo, una taglia di 3 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dell’Iran e dell’estremismo islamico,ha di nuovo rischiato la vita. L’autore dei Versetti satanici èal collo durante unletterario nellodi Newed èsottoposto a un intervento chirurgico, dopo il trasporto in eliambulanza in ospedale. Un uomo èe arredalla polizia ma non è ancora chiaro quale siail movente dell’aggressione contro di lui, da sempre nel mirino dei fondamentalisti e sulla cui testa l’ayatollah Khomeini offrì, l’anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell’islam blasfemo, una taglia di 3 milioni di ...

