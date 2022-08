(Di venerdì 12 agosto 2022)Di? Unsolleva il dubbio e fa esplodere il gossip in questa estate di rotture e coppie che scoppiano. L’ex vincitrice del GF Vip 4 si sta rilassando in Sardegna, tra mare e sole, ma uno scatto in bikini ha sollevato un vero e proprio polverone.Di?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Paola Di Benedetto incinta? Pancino sospetto: lei interviene, l’epica risposta #paoladibenedetto #gfvip - CaterinaSo : @blogtivvu Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi,la prima l’ho apprezzata come persona il secondo come concorrente - clifford_las : RT @crhoycom: Paola Di Benedetto, una estrella en el cielo italiano - - ticoinfo : Paola Di Benedetto, una estrella en el cielo italiano - crhoycom : Paola Di Benedetto, una estrella en el cielo italiano - -

Diincinta Un pancino sospetto solleva il dubbio e fa esplodere il gossip in questa estate di rotture e coppie che scoppiano . L'ex vincitrice del GF Vip 4 si sta rilassando in ...Die il pancino sospetto. La rima calza a pennello, l'indiscrezione su una presunta gravidanza della conduttrice radiofonica un po' meno. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 sta ...La conduttrice radiofonica appare in costume e qualcuno fa circolare la voce che sia in dolce attesa: l'influencer spiega come stanno le cose ...Fabio Testi ha partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa, nell’edizione vinta da Paola Di Benedetto e segnata dal dramma del Covid.In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attore ha f ...