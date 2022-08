Pallone d’Oro 2022, Maignan tra i finalisti del Trofeo Yashin (Di venerdì 12 agosto 2022) C'è anche Mike Maignan nell'elenco dei portieri che si giocheranno il Trofeo Yashin 2022: è il Pallone d'Oro riservato agli estremi difensori Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 agosto 2022) C'è anche Mikenell'elenco dei portieri che si giocheranno il: è ild'Oro riservato agli estremi difensori

Frances54325203 : RT @MaStep92__: Onestamente non se lo merita Rafa la nomination al pallone d'oro. Via Simo104 non ha fatto un granché l'anno scorso, nei de… - MrOnadde : @MilanEye @acmattiam @francefootball Che finaccia il pallone d’oro - milansette : Pallone d'Oro 2022, Leao del Milan è tra i finalisti #acmilan #rossoneri - MaStep92__ : Onestamente non se lo merita Rafa la nomination al pallone d'oro. Via Simo104 non ha fatto un granché l'anno scorso… - TiroAGiroud : Se resti con noi lo vinci sto pallone d'oro @RafaeLeao7 rinnova -