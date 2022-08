Napoli. Rolex e viaggi di lusso per evitare controlli: indagati 11 finanzieri per tangenti (Di venerdì 12 agosto 2022) Soggiorni di lusso, biglietti per le partite del Napoli o per le gare di Moto Gp in cambio di un trattamento di “assoluto riguardo” da parte dei pubblici ufficiali. Così Luigi Scavone avrebbe corrotto 11 undici militari della Guardia di Finanza che, a loro volta, gli avrebbero garantito la mancanza di controlli fiscali e informazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Soggiorni di, biglietti per le partite delo per le gare di Moto Gp in cambio di un trattamento di “assoluto riguardo” da parte dei pubblici ufficiali. Così Luigi Scavone avrebbe corrotto 11 undici militari della Guardia di Finanza che, a loro volta, gli avrebbero garantito la mancanza difiscali e informazioni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

