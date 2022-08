L'unico debito buono è quello che fa il centrosinistra (Di venerdì 12 agosto 2022) Giorgia Meloni premier, con il suo ministro dell'Economia, Tremonti o Panetta che sia, dovrà tenerlo bene in mente: la spesa pubblica in Italia va bene solo quando a farla è la sinistra. Nel tempo si sono trovati 10 miliardi all'anno per il reddito di cittadinanza o per gli 80 euro di Renzi e tutte le risorse necessarie per bonus di ogni tipo ma appena si azzarda una proposta di taglio delle tasse, che tra l'altro farebbe da volano ai consumi, agli investimenti, alle assunzioni e alla ripresa economica, improvvisamente non c'è più un euro in cassa. Certo, perché si sono spesi male prima. Ma come mai per le mance clientelari della sinistra un modo per trovare i fondi si trova sempre mentre per le proposte economiche del centrodestra diventa tutto più difficile, al limite dell'impossibile? In ogni campagna elettorale, ai programmi della coalizione Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) Giorgia Meloni premier, con il suo ministro dell'Economia, Tremonti o Panetta che sia, dovrà tenerlo bene in mente: la spesa pubblica in Italia va bene solo quando a farla è la sinistra. Nel tempo si sono trovati 10 miliardi all'anno per il reddito di cittadinanza o per gli 80 euro di Renzi e tutte le risorse necessarie per bonus di ogni tipo ma appena si azzarda una proposta di taglio delle tasse, che tra l'altro farebbe da volano ai consumi, agli investimenti, alle assunzioni e alla ripresa economica, improvvisamente non c'è più un euro in cassa. Certo, perché si sono spesi male prima. Ma come mai per le mance clientelari della sinistra un modo per trovare i fondi si trova sempre mentre per le proposte economiche del centrodestra diventa tutto più difficile, al limite dell'impossibile? In ogni campagna elettorale, ai programmi della coalizione Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia si ...

