La bimba di 9 anni che non può sdraiarsi a causa dei maltrattamenti dei genitori (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nuovo caso di maltrattamenti ai danni di bambini arriva dal Napoletano. Qui una bimba di appena 9 anni non può sdraiarsi perché non è mai stata abituata a dormire in un letto: la sua colonna vertebrale è deformata e sono numerose le fratture scomposte (e mai curate) a gambe e braccia, dovute alle botte dei genitori, che l’hanno maltrattata sin dalla nascita. I mostri che l’hanno messa al mondo non si curavano neanche di darle da mangiare, tanto che la piccola veniva nutrita dai fratellini, che ogni tanto le allungavano un po’ di latte e biscotti. Fortunatamente, la storia della bambina è stata segnalata (non è chiaro da chi) e l’intervento degli assistenti sociali, che hanno sottratto lei e i fratellini ai genitori, è stato immediato. La piccola è stata subito ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nuovo caso diai ddi bambini arriva dal Napoletano. Qui unadi appena 9non puòperché non è mai stata abituata a dormire in un letto: la sua colonna vertebrale è deformata e sono numerose le fratture scomposte (e mai curate) a gambe e braccia, dovute alle botte dei, che l’hanno maltrattata sin dalla nascita. I mostri che l’hanno messa al mondo non si curavano neanche di darle da mangiare, tanto che la piccola veniva nutrita dai fratellini, che ogni tanto le allungavano un po’ di latte e biscotti. Fortunatamente, la storia della bambina è stata segnalata (non è chiaro da chi) e l’intervento degli assistenti sociali, che hanno sottratto lei e i fratellini ai, è stato immediato. La piccola è stata subito ...

Tg3web : Raid israeliano nella striscia di Gaza, colpito un palazzo di dieci piani. L'esercito conferma l'uccisione di un le… - Agenzia_Ansa : Angela Celentano, la bimba scomparsa 26 anni fa durante una scampagnata con la famiglia sul Monte Faito. Ecco le su… - fanpage : Francesco Aiello, 33 anni, era in volo con la sua famiglia. Quando ha visto quella bambina in difficoltà non ci ha… - cmqpertina : Il genere umano mi fa sempre più paura, dovete morire malissimo - nocoldizbot : L'infame giustizia italiana ha condannato a 6 anni di galera questa bimba di 4 mesi perché ha ucciso Paperino -