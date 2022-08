“Fumata bianca la prossima settimana”: Juventus, un altro colpo (Di venerdì 12 agosto 2022) La prossima settimana potrebbe aprire a una combinazione di mercato molto interessante per la Juventus tra giocatori in entrata e in uscita. Dopo due stagioni chiuse al 4° posto la Juventus ha fretta di tornare tra le grandi e, soprattutto, di tornare a vincere. Un obiettivo reso evidente dal calciomercato condotto dalla Vecchia Signora, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 agosto 2022) Lapotrebbe aprire a una combinazione di mercato molto interessante per latra giocatori in entrata e in uscita. Dopo due stagioni chiuse al 4° posto laha fretta di tornare tra le grandi e, soprattutto, di tornare a vincere. Un obiettivo reso evidente dal calciomercato condotto dalla Vecchia Signora, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?????? Nicolò Rovella sempre più vicino al #Monza. Trattativa in prestito secco con la #Juventus e fumata bianca vicina. @TuttoMercatoWeb - GiovaAlbanese : #Fagioli e la #Juventus a un passo dal prolungamento fino al 2026: ieri incontro proficuo con gli agenti alla Conti… - Gazzetta_it : Fagioli vede la fumata bianca: rinnovo con la Juve fino al 2026, accordo a un passo - infoitsport : MEDIASET - Napoli, si avvicina la fumata bianca per Raspadori, mancano 2 milioni di euro - zazoomblog : Salernitana fumata bianca per Candreva: acquisto a titolo definitivo in caso di salvezza - #Salernitana #fumata… -