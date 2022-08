(Di venerdì 12 agosto 2022) In vista del lungo weekend di, che richiamerà consistenti flussi di visitatori specialmente nelle località a maggiore vocturistica come illaziale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha incrementato le attività di prevenzione e controllo a carattere generale e, nel contempo, attuato mirati servizi di vigilanza che vedrà impegnata l’Arma dei Carabinieri con tutte le sue specialità presenti in Provincia, nell’intero territorio. Le attività di vigilanza e i controlli delle Forze dell’Ordine saranno intensificati, lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare per l’esodo estivo a tutela della sicurezza della circolstradale, mentre la motovedetta CC816 Tripodi di Gaeta e il battello pneumatico ...

ilfaroonline : Ferragosto sicuro, task force in azione sul litorale pontino - otbvlouis : sicuro lo stipendio ce lo da dopo ferragosto e io devo ancora prenotare l’alloggio a milano + treni mi voglio buttare - SickIkon_XxVi : Dieci mesi di siccità ma a Ferragosto piove sicuro - cambiavento_cz : #Ferragosto sicuro, il #Sindaco vieta fuochi, barbecue e auto nelle aree verdi - CatanzaroInforma - serenabrownss : ero al ristorante per prenotare la sera della vigilia di ferragosto e all'improvviso inizia il diluvio, io mi siedo… -

Visitare il parco sotterraneo è dunque un'opportunità diinteresse sia per turisti che per tarquiniesi, che potranno scoprire un ambiente ricco di arte, creatività e fascino antico. ...C'è da dire che siamo a cavallo di, la liquidità sul mercato è calata e la resistenza in ... sono custoditi in cold wallet da istituti regolamentati e tenuti aldalla banca depositaria.Festa per chi resta al Mausoleo della Bela Rosin, in strada Castello di Mirafiori 148/7 a Torino. Assemblea Teatro propone diversi appuntamenti nel week-end di Ferragosto che va dal 13 al 15 agosto. U ...Avellino – Il sindaco Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza n. 373/2022 del 11 agosto 2022, con la quale ha stabilito la pedonalizzazione di Via De Concilii, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 agos ...