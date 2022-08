Entrambi hanno cambiato sesso, ora si sposano e sognano un figlio (Di venerdì 12 agosto 2022) Emanuele Loati e Maura Nardi sono due innamorati che hanno portato a termine il percorso per il cambio di sesso. Entrambi hanno infatti da poco ricevuto i nuovi documenti dal Comune di Recanati (Macerata), dove vivono. Arrivare a questo punto per loro non è stato comunque semplice. Lei ha deciso di iniziare la transizione nel 2016, a 35 anni, quando soffriva di una malattia alla retina che l’aveva colpita poco più che maggiorenne e che l’ha costretta alla cecità. È stata la prima non vedente in Italia a fare questa scelta. Ora che tutto sembra superato, Maura non esita a fare una constatazione che non può che apparire amara: “È stato più semplice convivere con la cecità che con l’incongruenza di genere. Non è stato facile, ma sono stata sempre accompagnata dalla consapevolezza e dalla convinzione che stavo facendo la ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 12 agosto 2022) Emanuele Loati e Maura Nardi sono due innamorati cheportato a termine il percorso per il cambio diinfatti da poco ricevuto i nuovi documenti dal Comune di Recanati (Macerata), dove vivono. Arrivare a questo punto per loro non è stato comunque semplice. Lei ha deciso di iniziare la transizione nel 2016, a 35 anni, quando soffriva di una malattia alla retina che l’aveva colpita poco più che maggiorenne e che l’ha costretta alla cecità. È stata la prima non vedente in Italia a fare questa scelta. Ora che tutto sembra superato, Maura non esita a fare una constatazione che non può che apparire amara: “È stato più semplice convivere con la cecità che con l’incongruenza di genere. Non è stato facile, ma sono stata sempre accompagnata dalla consapevolezza e dalla convinzione che stavo facendo la ...

