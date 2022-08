Dramma in Campania, rifiuta la relazione della figlia con una donna: accoltella lei e la compagna (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha accoltellato prima la figlia poi la sua compagna. Un uomo di Salerno dopo un’accesa discussione con la figlia ha estratto un coltello e ha pugnalato le due ragazze, Francesca e Immacolata. Le fasi dell’aggressione “Mio padre ci ha detto ‘Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? E’ arrivato il momento‘ e poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Hato prima lapoi la sua. Un uomo di Salerno dopo un’accesa discussione con laha estratto un coltello e ha pugnalato le due ragazze, Francesca e Immacolata. Le fasi dell’aggressione “Mio padre ci ha detto ‘Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? E’ arrivato il momento‘ e poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

