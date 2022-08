WWE: John Cena getta benzina sul fuoco, Bray Wyatt sta davvero per tornare? (Di giovedì 11 agosto 2022) Bray Wyatt è stato licenziato dalla WWE nel luglio del 2021, scioccando tutto il mondo del wrestling. Wyatt si era contraddistinto per l’incredibile talento creativo, rinnovando continuamente il proprio personaggio, culminato con la sua versione demoniaca, The Fiend. Protagonista di match cinematografici che hanno diviso fan ed esperti del settore, la sua creatività ha indubbiamente raggiunto l’apice con il surreale Firefly Fun House match, incontro culmine della rivalità con John Cena a WrestleMania 36, e successivamente riconosciuto come il match cinematografico più apprezzato nella storia della WWE. Ed ora è proprio Cena a gettare benzina sul fuoco sul presunto ritorno dell’Eater of Worlds a Stamford. Ulteriore ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 11 agosto 2022)è stato licenziato dalla WWE nel luglio del 2021, scioccando tutto il mondo del wrestling.si era contraddistinto per l’incredibile talento creativo, rinnovando continuamente il proprio personaggio, culminato con la sua versione demoniaca, The Fiend. Protagonista di match cinematografici che hanno diviso fan ed esperti del settore, la sua creatività ha indubbiamente raggiunto l’apice con il surreale Firefly Fun House match, incontro culmine della rivalità cona WrestleMania 36, e successivamente riconosciuto come il match cinematografico più apprezzato nella storia della WWE. Ed ora è proprioresulsul presunto ritorno dell’Eater of Worlds a Stamford. Ulteriore ...

