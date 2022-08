"Vaccino anticancro efficace e sicuro", italiani svelano meccanismo (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Dalla ricerca italiana "un importante passo avanti nella nuova frontiera della lotta contro il cancro che sfrutta il sistema immunitario", quella dei vaccini antitumorali. Scienziati del laboratorio Armenise-Harvard di immunoregolazione dell'Iigm (Italian Institute for Genomic Medicine), con sede all'Irccs Fpo di Candiolo, Torino, diretto da Luigia Pace, hanno scoperto che "è possibile indurre una risposta immunitaria efficace contro il tumore utilizzando un Vaccino adenovirale, sicuro per l'uomo, che codifica per mutazioni presenti nelle cellule tumorali". Lo studio è stato pubblicato su 'Science Translational Medicine', in collaborazione con la società biotech svizzero-italiana Nouscom. "Fino ad oggi - sottolinea Pace - il meccanismo con cui i vaccini adenovirali istruiscono il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Dalla ricerca italiana "un importante passo avanti nella nuova frontiera della lotta contro il cancro che sfrutta il sistema immunitario", quella dei vaccini antitumorali. Scienziati del laboratorio Armenise-Harvard di immunoregolazione dell'Iigm (Italian Institute for Genomic Medicine), con sede all'Irccs Fpo di Candiolo, Torino, diretto da Luigia Pace, hanno scoperto che "è possibile indurre una risposta immunitariacontro il tumore utilizzando unadenovirale,per l'uomo, che codifica per mutazioni presenti nelle cellule tumorali". Lo studio è stato pubblicato su 'Science Translational Medicine', in collaborazione con la società biotech svizzero-italiana Nouscom. "Fino ad oggi - sottolinea Pace - ilcon cui i vaccini adenovirali istruiscono il ...

