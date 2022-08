Tv, arriva l’accordo Rai-Sky: RaiPlay su SKYQ, ecco come fare (Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale. Da oggi l’app RaiPlay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Accordo Rai e Sky: un catalogo ancora più ampio Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha spiegato che “con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming. Sono molto soddisfatto di questo rapporto di collaborazione con un partner di eccellenza come Rai. Il ricchissimo catalogo di contenuti on demand e in streaming di Rai sarà così facilmente accessibile ai nostri abbonati Sky Q, e questo rafforza inoltre la nostra strategia di aggregazione dei migliori Leggi anche: DAZN cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale. Da oggi l’appsarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Accordo Rai e Sky: un catalogo ancora più ampio Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha spiegato che “conSky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming. Sono molto soddisfatto di questo rapporto di collaborazione con un partner di eccellenzaRai. Il ricchissimo catalogo di contenuti on demand e in streaming di Rai sarà così facilmente accessibile ai nostri abbonati Sky Q, e questo rafforza inoltre la nostra strategia di aggregazione dei migliori Leggi anche: DAZN cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia ...

CorriereCitta : Tv, arriva l’accordo Rai-Sky: RaiPlay su SKYQ, ecco come fare - silvios46 : RT @vncnzvlln92: Accordo Renzi-Calenda forse l'apice del ridicolo di questa campagna elettorale, perché sappiamo tutti che non si possono v… - vncnzvlln92 : Accordo Renzi-Calenda forse l'apice del ridicolo di questa campagna elettorale, perché sappiamo tutti che non si po… - alessioiannucci : @RoyDeVita Io non sono d’accordo. Renzi e Calenda non sono un Di Maio qualunque. L’accordo ci sta da un punto di vi… - Ilsuperbo89 : RT @Tele_nauta: L’app RaiPlay arriva sui decoder Sky Q grazie a un accordo pluriennale -