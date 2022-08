Simona Izzo, la confessione intima sul sesso con Ricky Tognazzi: “Prima lo facevamo tutti i giorni, adesso se lo facciamo due volte al mese è già una meraviglia” (Di giovedì 11 agosto 2022) In questa estate di separazioni illustri tra i vip – da Totti e Blasi a Shakira e Piqué – è confortante vedere che ci sono invece coppie ancora innamorate, che rivendicano con orgoglio la solidità del proprio amore. È il caso di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, insieme da 37 anni: in un’intervista insieme al settimanale Chi, i due hanno raccontato la loro vita insieme, tra il rimpianto di non aver avuto un figlio e la passione che si è smorzata ma senza scomparire. “Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori – ha spiegato Simona Izzo -. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) In questa estate di separazioni illustri tra i vip – da Totti e Blasi a Shakira e Piqué – è confortante vedere che ci sono invece coppie ancora innamorate, che rivendicano con orgoglio la solidità del proprio amore. È il caso di, insieme da 37 anni: in un’intervista insieme al settimanale Chi, i due hanno raccontato la loro vita insieme, tra il rimpianto di non aver avuto un figlio e la passione che si è smorzata ma senza scomparire. “Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori – ha spiegato-. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…”. E ...

