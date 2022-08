La protesta dei bambini contro il divieto di giocare a palla in piazza: sdraiati a fissare lo smartphone. Il sindaco li incontra (Di giovedì 11 agosto 2022) A Roca Vecchia è vietato giocare in piazza. Così, un gruppo di bambini si è ribellato e ha trascorso la serata con gli occhi incollati allo smartphone. Il Paese si trova nella località marina di Melendugno, in provincia di Lecce. L’amministrazione comunale, dopo che alcuni residenti si sono lamentati delle grida e dei rumori dei ragazzini, ha esposto un cartello: “Vietato giocare a palla”. A quel punto è partita la protesta dei piccoli, accompagnata da uno striscione: “Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone”. Dopo essersi fatti fotografare, distesi a pancia in giù e intenti a guardare gli schermi degli smartphone, hanno lanciato un appello al sindaco, Maurizio Cisternino: “Ci diano un posto dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) A Roca Vecchia è vietatoin. Così, un gruppo disi è ribellato e ha trascorso la serata con gli occhi incollati allo. Il Paese si trova nella località marina di Melendugno, in provincia di Lecce. L’amministrazione comunale, dopo che alcuni residenti si sono lamentati delle grida e dei rumori dei ragazzini, ha esposto un cartello: “Vietato”. A quel punto è partita ladei piccoli, accompagnata da uno striscione: “Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone”. Dopo essersi fatti fotografare, distesi a pancia in giù e intenti a guardare gli schermi degli, hanno lanciato un appello al, Maurizio Cisternino: “Ci diano un posto dove ...

