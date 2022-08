Keylor Navas-Napoli | si apre uno scenario a sorpresa su Meret

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 agosto 2022) La situazione portieri, a, non è ancora ben definita. Gli azzurri hanno ufficializzato l’acquisto di Salvatore Sirigu, che al momento sarebbe il secondo portiere di mister Spalletti. La trattativa per Kepa Arrizabalaga è stata scavalcata dall’interesse, sempre maggiore, che ilnutre per. MADRID, SPAIN – MARCH 09:of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match between Real Madrid and Paris Saint-Germain at Estadio Santiago Bernabeu on March 09, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images) Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il dialogo tra Paris Saint Germain eè aperto e gli azzurri sembrano fare sul serio. Il portiere costaricano è ...