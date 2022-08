Imara Jones | “Dobbiamo parlare dei bambini neri trans”

(Di giovedì 11 agosto 2022)è da tempo attiva con un progetto, denominatoLash Media, volto a mostrare attenzione nei confronti delle personee ai loro bisogni, cosa che non sempre sanno fare i mezzi di comunicazione. L’organizzazione è al lavoro proprio per poter cancellare, si spera definitivamente, l’odio che spesso si respira nei confronti dei. Nonostante gli importanti passi avanti che sono stati fatti, a detta della giornalista c’è ancora tanto lavoro da fare per raggiungere l’obiettivo. Vi raccomandiamo... Elliot Page, fare coming out in quanto uomo"ha migliorato la mia vita" "Spero che le persone che hanno un problema con me, possano capirlo o accettarlo". L'attore di The Umbrella Academy si è ...

GQ Italia

GLSEN is a national LGBTQ+ advocacy org that provides student-led, evidence-based support for K-12 classes. And in a year like this one, GLSEN’s work is needed more than ever. Since 1990, the adults ...