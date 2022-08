Il padre di Giulia e Alessia Pisano e le accuse di averle lasciate sole: «Fango su di me ma io non porto rancore» (Di giovedì 11 agosto 2022) Vittorio, il padre di Giulia e Alessia Pisano, non porta rancore. Dopo la morte delle sue due figlie alla stazione ferroviaria di Riccione in molti lo hanno accusato di aver lasciato sole le due ragazze. Le sorelle Pisano hanno telefonato al genitore poco prima della tragedia per annunciargli un ritorno a casa poi mai avvenuto. In una lettera aperta riportata da Repubblica oggi Vittorio racconta: «Vivo la sofferenza confortato moralmente e spiritualmente dalle tante persone che quotidianamente hanno inondato me e la mia casa di un’umanità e dolcezza che va oltre misura e immaginazione. Vivo la sofferenza per l’immane tragedia che ha colpito la mia famiglia, e la consapevolezza del nuovo inizio che mi attende, nel fervido desiderio di provare a trasformare l’ingiusto ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Vittorio, ildi, non porta. Dopo la morte delle sue due figlie alla stazione ferroviaria di Riccione in molti lo hanno accusato di aver lasciatole due ragazze. Le sorellehanno telefonato al genitore poco prima della tragedia per annunciargli un ritorno a casa poi mai avvenuto. In una lettera aperta riportata da Repubblica oggi Vittorio racconta: «Vivo la sofferenza confortato moralmente e spiritualmente dalle tante persone che quotidianamente hanno inondato me e la mia casa di un’umanità e dolcezza che va oltre misura e immaginazione. Vivo la sofferenza per l’immane tragedia che ha colpito la mia famiglia, e la consapevolezza del nuovo inizio che mi attende, nel fervido desiderio di provare a trasformare l’ingiusto ...

giulia_ielo : @Maria_Falsetta @TeeioIoete @Black___Adam Cara Signora, nessun politico ha mai pagato. Mio padre negli anni '90 ebb… - GoldenAnnie02 : @Maria72061356 Gli fa schifo Giulia ormai e vuole il profilo social da padre single per acchiappare qualche ragazzi… - fannullonah : mia madre nicole o emily per fortuna mio padre è sempre stato sicuro sul nome giulia e alla fine ha convinto anche… - ilteamdeipali : questa storia è comica, mio padre voleva chiamarmi Marta ma non stava bene con il mio cognome. mia madre voleva ch… - MarinaLaLecca_ : IO NON INSULTO MIRTA SALVINI (É BIMBA) MA DIVERRÀ TR-IA! LA ZOC-OLA DI SUA MADRE, GIULIA MARTINELLI… -