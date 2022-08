Faida trapper: niente domiciliari per Simba La Rue, sarà operato per l’accoltellamento a Treviolo (Di giovedì 11 agosto 2022) niente domiciliari per Simba La Rue. Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta degli avvocati che difendono il trapper di 20 anni, arrestato con altri tre giovani nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero di Milano Francesca Crupi su una presunta “Faida” tra bande rivali. Il giudice ha però confermato l’autorizzazione a trasferire il ventenne “nel più breve tempo possibile” all’ospedale San Gerardo di Monza, dove dovrà essere operato per le conseguenze dell’aggressione, nelle scorse settimane a Treviolo, in cui è stato ferito a coltellate: rischia danni permanenti alla gamba. Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022)perLa Rue. Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta degli avvocati che difendono ildi 20 anni, arrestato con altri tre giovani nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero di Milano Francesca Crupi su una presunta “” tra bande rivali. Il giudice ha però confermato l’autorizzazione a trasferire il ventenne “nel più breve tempo possibile” all’ospedale San Gerardo di Monza, dove dovrà essereper le conseguenze dell’aggressione, nelle scorse settimane a, in cui è stato ferito a coltellate: rischia danni permanenti alla gamba.

