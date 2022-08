Cremona, 40enne morto accoltellato dopo un litigio al bar. Arrestato 33enne (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovanni Senatore, 40 anni, è morto la mattina dell’11 agosto dopo essere stato accoltellato la sera prima. Il fatto è successo fuori da un bar a Castelleone, Cremona. L’aggressore, il 33enne Mauro Mutigli, anche lui residente nel Cremonese, è stato Arrestato dai carabinieri per omicidio. Tutto è accaduto alle 21.30: i due erano seduti ai tavolini di un bar vicino a piazza del Comune quando è scoppiata una lite, per motivi ancora da chiarire. La lite è subito degenerata con pugni, calci, sediate. Poi è spuntato il coltello: Mutigli, secondo alcuni testimoni che hanno anche tentato di separare i due, ha colpito più volte Senatore, lasciandolo a terra in un lago di sangue, ed è scappato. Nel paese era in corso una festa con artisti di strada. I militari lo hanno raggiunto a casa e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovanni Senatore, 40 anni, èla mattina dell’11 agostoessere statola sera prima. Il fatto è successo fuori da un bar a Castelleone,. L’aggressore, ilMauro Mutigli, anche lui residente nel Cremonese, è statodai carabinieri per omicidio. Tutto è accaduto alle 21.30: i due erano seduti ai tavolini di un bar vicino a piazza del Comune quando è scoppiata una lite, per motivi ancora da chiarire. La lite è subito degenerata con pugni, calci, sediate. Poi è spuntato il coltello: Mutigli, secondo alcuni testimoni che hanno anche tentato di separare i due, ha colpito più volte Senatore, lasciandolo a terra in un lago di sangue, ed è scappato. Nel paese era in corso una festa con artisti di strada. I militari lo hanno raggiunto a casa e lo ...

