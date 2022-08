Conte mette in riga la Meloni diventata improvvisamente turbo-atlantista (Di giovedì 11 agosto 2022) Mena fendenti a destra e a sinistra Giuseppe Conte. Il leader dei Cinque Stelle torna ad attaccare a testa bassa la numero uno di FdI, Giorgia Meloni. Conte: “La Meloni va a Washington a farsi raccomandare per governare e poi parla di interesse nazionale” “Io sono l’unico leader politico – dice – che quando ha governato prima e quando si presenta adesso in campagna elettorale non va a Washington a prendere ordini. Io difendo gli interessi nazionali in modo vero, non faccio come la Meloni che va a Washington a farsi raccomandare per governare e poi parla di interesse nazionale. Io do per scontato che non siamo un Paese a sovranità limitata”. L’ex premier ricorda ai suoi alleati di un tempo le loro responsabilità. Il Pd ha chiuso al M5S “in modo del tutto irrazionale e incomprensibile, dando uno schiaffo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) Mena fendenti a destra e a sinistra Giuseppe. Il leader dei Cinque Stelle torna ad attaccare a testa bassa la numero uno di FdI, Giorgia: “Lava a Washington a farsi raccomandare per governare e poi parla di interesse nazionale” “Io sono l’unico leader politico – dice – che quando ha governato prima e quando si presenta adesso in campagna elettorale non va a Washington a prendere ordini. Io difendo gli interessi nazionali in modo vero, non faccio come lache va a Washington a farsi raccomandare per governare e poi parla di interesse nazionale. Io do per scontato che non siamo un Paese a sovranità limitata”. L’ex premier ricorda ai suoi alleati di un tempo le loro responsabilità. Il Pd ha chiuso al M5S “in modo del tutto irrazionale e incomprensibile, dando uno schiaffo ...

