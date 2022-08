Chiara, significato e origine del nome (Di giovedì 11 agosto 2022) Chiara deriva dall’aggettivo latino di età imperiale clarus, ovvero “luminoso”, “chiaro” (poi esteso, in senso figurato, a “illustre”, “famoso”), ed è quindi analogo per significato ai nomi Clarenzio (a cui è correlato anche etimologicamente), Fedra, Niamh, Jasna, Zahra e Berta. Portato al maschile da alcuni fra i primi santi, si diffuse al femminile grazie alla devozione verso santa Chiara d’Assisi, e in seguito verso santa Chiara da Montefalco. Secondo i dati Istati Chiara è uno dei nomi maggiormente diffusi tra le nuove nate nei primi anni del XXI secolo nel nostro Paese: nel dettaglio, è stato il terzo nome più scelto dai neo-genitori nel 2004 e il quinto nel 2006. A oggi appare leggermente in calo, ma comunque nel 2020 sono state ancora 2248 le neonate chiamate in questo ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 11 agosto 2022)deriva dall’aggettivo latino di età imperiale clarus, ovvero “luminoso”, “chiaro” (poi esteso, in senso figurato, a “illustre”, “famoso”), ed è quindi analogo perai nomi Clarenzio (a cui è correlato anche etimologicamente), Fedra, Niamh, Jasna, Zahra e Berta. Portato al maschile da alcuni fra i primi santi, si diffuse al femminile grazie alla devozione verso santad’Assisi, e in seguito verso santada Montefalco. Secondo i dati Istatiè uno dei nomi maggiormente diffusi tra le nuove nate nei primi anni del XXI secolo nel nostro Paese: nel dettaglio, è stato il terzopiù scelto dai neo-genitori nel 2004 e il quinto nel 2006. A oggi appare leggermente in calo, ma comunque nel 2020 sono state ancora 2248 le neonate chiamate in questo ...

summerwind1212 : @IIIpatriota @GaetanoCafici @CarloCalenda @GiorgiaMeloni La fiamma che arde sulla tomba di Mussolini, non rappresen… - chiara_43 : 'Frasi dette così per caso Frasi senza senso o significato Frasi scontate e già sentite Qui la gente parla, Non sa… - InesGiochi : @_chiara94 Chiara, scrivi il significato , almeno impariamo anche noi ???? - chiara_spallyy : RT @amati____: non sopporto la gente cattiva, prepotente,viziata..quelli che hanno ragione solo loro,non conoscono il significato della par… - chiara_mente11 : @rospe72 Quando certe espressioni diventano frasi fatte, modi di dire adattabili a qualsiasi destinatario o contest… -