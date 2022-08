Carlo Cottarelli e Ilaria Cucchi spiegano perché si candidano (Di giovedì 11 agosto 2022) L’economista Carlo Cottarelli si candiderà alle prossime elezioni con Pd e PiùEuropa. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno con Sinistra Italiana e Verdi. Sono i primi nomi annunciati dalla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. In un’intervento su Repubblica, Cottarelli spiega il perché della sua candidatura. «La decisione è stata rapida per un motivo ben preciso. Le prossime elezioni sono le più importanti che abbiamo avuto da anni e, forse, che avremo nei prossimi anni e mi sembrava giusto scendere in campo (si dice così, no?) direttamente», scrive l’economista. «perché questa importanza? Primo perché si confrontano, in modo netto, due visioni politiche del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) L’economistasi candiderà alle prossime elezioni con Pd e PiùEuropa., sorella di Stefano, e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno con Sinistra Italiana e Verdi. Sono i primi nomi annunciati dalla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. In un’intervento su Repubblica,spiega ildella sua candidatura. «La decisione è stata rapida per un motivo ben preciso. Le prossime elezioni sono le più importanti che abbiamo avuto da anni e, forse, che avremo nei prossimi anni e mi sembrava giusto scendere in campo (si dice così, no?) direttamente», scrive l’economista. «questa importanza? Primosi confrontano, in modo netto, due visioni politiche del ...

