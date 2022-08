Calcio, il Napoli ufficializza Sirigu tra i pali, Contini va in prestito alla Samp (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Salvatore Sirigu. Nell’ultima stagione il portiere sardo ha vestito la maglia del Genoa. “La SSC Napoli- fa sapere il club campano- comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu”. La SSC Napoli, inoltre, “comunica di aver ceduto in prestito all’UC Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilhato l’arrivo di Salvatore. Nell’ultima stagione il portiere sardo ha vestito la maglia del Genoa. “La SSC- fa sapere il club campano- comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore”. La SSC, inoltre, “comunica di aver ceduto inall’UCdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

