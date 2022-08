Venezia scende per la prima volta sotto i 50 mila abitanti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempi duri per Venezia, che rischia di scendere per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 50mila abitanti. Questa settimana segnerà un punto di svolta nella storia della città dei dogi, che toccherà quota a 49.999 residenti (il Comune intero, incluso l'estuario e la terraferma, ospitano invece 254 mila persone). La protesta delle associazioni Un numero che desta preoccupazione tra chi vorrebbe viverci. "Non vogliamo arrenderci, ma constatiamo che, al di là del colore politico, nessuna amministrazione è mai riuscita a invertire la rotta", ha dichiarato Matteo Secchi, portavoce di Venessia.com, l'associazione di cittadini che da anni denuncia lo spopolamento. "Sembra che il profitto abbia avuto sempre la meglio, dato che ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempi duri per, che rischia dire per lala soglia psicologica dei 50. Questa settimana segnerà un punto di snella storia della città dei dogi, che toccherà quota a 49.999 residenti (il Comune intero, incluso l'estuario e la terraferma, ospitano invece 254persone). La protesta delle associazioni Un numero che desta preoccupazione tra chi vorrebbe viverci. "Non vogliamo arrenderci, ma constatiamo che, al di là del colore politico, nessuna amministrazione è mai riuscita a invertire la rotta", ha dichiarato Matteo Secchi, portavoce di Venessia.com, l'associazione di cittadini che da anni denuncia lo spopolamento. "Sembra che il profitto abbia avuto sempre la meglio, dato che ...

