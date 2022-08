Supercoppa europea LIVE | Real Madrid-Eintracht Francoforte 1-0 | la sblocca Alaba

(Di mercoledì 10 agosto 2022)(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per laUEFA. I campioni di Spagna e...

GoalItalia : #Kostic alla Juventus, è fatta: non giocherà la Supercoppa Europea con l'Eintracht ???? - DiMarzio : #Supercoppa: le formazioni ufficiali di #RealMadrid e #EintrachtFrankfurt - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve a oltranza. Si lavora per liberarlo prima della finale di #Supercoppa europea di mercoledì. #Allegri… - formulaalee : dove trasmettono la supercoppa europea? - News24_it : Supercoppa europea LIVE: Real Madrid-Eintracht Francoforte sullo 0-0 | Primapagina - -

Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna latra Real Madrid e Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Appuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida tra Real Madrid e Eintracht Francoforte ...Da segnalare che la2022 segnerà il debutto della nuova tecnologia Saot (fuorigioco semiautomatico) che sarà utilizzata anche nella fase a gironi della prossima Champions League. ...Massimo Oddo è intervenuti nel pre-partita della Supercoppa Europea fra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Di seguito le sue parole ai microfoni di Prime Video su Filip Kostic, prossimo nuovo ...Real Madrid-Eintracht Francoforte, commento in anticipo rispetto alle immagini su Prime Video: i social non perdonano ...