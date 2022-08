Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia Silvia Bonolis: «Un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sonia Bruganelli ha spiegato la malattia di sua figlia Silvia, la prima figlia avuta dal celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis. Scopriamo cos’ha detto la donna, leggiamo! Leggi anche: Anne Heche, chi è l’attrice? Età, marito, figli, che film ha fatto, incidente, come sta oggi, Instagram Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia Silvia Bonolis: «Un infarto... Leggi su donnapop (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha spiegato ladi sua, la primaavuta dal celebre conduttore televisivo Paolo. Scopriamo cos’ha detto la donna, leggiamo! Leggi anche: Anne Heche, chi è l’attrice? Età, marito, figli, che film ha fatto, incidente, come sta oggi, Instagram: «Un...

ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli furiosa sui social: `Facile così` (FOTO) #Gfvip #10agosto - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Figlio d’arte per la #Triestina: ingaggiato per la Primavera Davide #Bonolis (classe 2004), figlio del noto conduttore tele… - infoitsport : Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli esordisce in Serie C - AngoloDV : Sonia Bruganelli furiosa sui social: 'Facile così' (FOTO) #GFVIP #Soniabruganelli #jeru #angolodellenotizie… - infoitsport : Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli debutta come attaccante della Triestina -