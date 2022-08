Sky – Si riapre l’affare Spezia Meret? Dragowski pronto a tornare in Toscana (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si riapre l’affare Spezia – Alex Meret, proprio quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Sembrava fatta, infatti, tra Dragowski della Fiorentina e Lo Spezia e invece a quanto pare un imprevisto potrebbe riportare il portiere in Toscana. A riferire la vicenda è Sky Sport. Dragowski torna alla Fiorentina Sembrava fatta tra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si– Alex, proprio quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Sembrava fatta, infatti, tradella Fiorentina e Loe invece a quanto pare un imprevisto potrebbe riportare il portiere in. A riferire la vicenda è Sky Sport.torna alla Fiorentina Sembrava fatta tra L'articolo

