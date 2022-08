Pinamonti Sassuolo, un dettaglio da risolvere prima del via libera (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pinamonti al Sassuolo è ormai questione di ore. Per sbloccare il passaggio in neroverde manca però un dettaglio Per rifinire il passaggio di Andrea Pinamonti al Sassuolo manca ormai da sistemare qualche dettaglio. Stando a quanto riportato da SportMediaset non sarà integrato il diritto sulla recompra, ma piuttosto la clausola rescissoria intorno ai 30 milioni di euro, dieci in più di quelli che i neroverdi pagheranno per il cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)alè ormai questione di ore. Per sbloccare il passaggio in neroverde manca però unPer rifinire il passaggio di Andreaalmanca ormai da sistemare qualche. Stando a quanto riportato da SportMediaset non sarà integrato il diritto sulla recompra, ma piuttosto la clausola rescissoria intorno ai 30 milioni di euro, dieci in più di quelli che i neroverdi pagheranno per il cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - AlfredoPedulla : ***#Pinamonti-#Sassuolo: accordo totale, l’#Inter non avrà recompra, ci sarà una clausola rescissoria da 30 milioni… - _stolencar : @Julio_Arnes Ma posso chiederti come fate a fare l’asta prima della chiusura del mercato? Tu hai speso 110 milioni… - internewsit : Pinamonti, Inter e Sassuolo accelerano: altro incontro in poche ore! - Sky - -