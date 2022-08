Nonostante le promesse di Salvini la flat tax al 15% per tutti non sarà nel programma di centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il programma della coalizione di centrodestra, perlomeno nelle sue linee generali, sarebbe pronto: lo ha annunciato ieri il forzista Maurizio Gasparri dopo che i partiti si sono incontrati per definirne la bozza finale. I nodi da sciogliere, però, sono ancora molti, primo fra tutti quello della flat tax, da sempre cavallo di battaglia per antonomasia di Matteo Salvini quando si parla di fisco. Il leader del Carroccio, appoggiato da Armando Siri e dai presidenti di Regione, l’avrebbe voluta al 15% per tutti, pure per i dipendenti, le imprese e i pensionati (sarebbero serviti “solo 13 miliardi” per finanziare una misura del genere, almeno secondo i leghisti). Ma che quelle fatte da Salvini fossero promesse irrealizzabili lo sapevano bene anche gli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildella coalizione di, perlomeno nelle sue linee generali, sarebbe pronto: lo ha annunciato ieri il forzista Maurizio Gasparri dopo che i partiti si sono incontrati per definirne la bozza finale. I nodi da sciogliere, però, sono ancora molti, primo fraquello dellatax, da sempre cavallo di battaglia per antonomasia di Matteoquando si parla di fisco. Il leader del Carroccio, appoggiato da Armando Siri e dai presidenti di Regione, l’avrebbe voluta al 15% per, pure per i dipendenti, le imprese e i pensionati (sarebbero serviti “solo 13 miliardi” per finanziare una misura del genere, almeno secondo i leghisti). Ma che quelle fatte dafosseroirrealizzabili lo sapevano bene anche gli ...

