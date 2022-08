Milan, Sky: “Rinnovo in vista per Fikayo Tomori” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milan Tomori- Il Milan continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. I Campioni d’Italia in carica debutteranno come prima squadra contro l’Udinese, alle 18:30 sabato. Il Milan continua il suo lavoro arduo in entrata, interessano vari centrocampisti tra cui: Ilic e Tameze dal Verona, richieste alte degli Scaligeri. Un altra idee è Papè Sarr, in uscita dal Tottenham e il club Londinese aperto per un prestito con diritto, i Rossoneri vogliono l’obbligo di riscatto. Ma, nel frattempo Maldini e Massara preparano a tenere sotto controllo i loro pupilli. Uno di questi è il protagonista numero uno del diciannovesimo Scudetto del Diavolo, Fikayo Tomori. Sono arrivati in sede da pochi minuti gli agenti del difensore inglese, iniziato l’incontro con la dirigenza ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione indei prossimi impegni. I Campioni d’Italia in carica debutteranno come prima squadra contro l’Udinese, alle 18:30 sabato. Ilcontinua il suo lavoro arduo in entrata, interessano vari centrocampisti tra cui: Ilic e Tameze dal Verona, richieste alte degli Scaligeri. Un altra idee è Papè Sarr, in uscita dal Tottenham e il club Londinese aperto per un prestito con diritto, i Rossoneri vogliono l’obbligo di riscatto. Ma, nel frattempo Maldini e Massara preparano a tenere sotto controllo i loro pupilli. Uno di questi è il protagonista numero uno del diciannovesimo Scudetto del Diavolo,. Sono arrivati in sede da pochi minuti gli agenti del difensore inglese, iniziato l’incontro con la dirigenza ...

infoitsport : Milan, Sky: “Rinnovo in vista per Fikayo Tomori” - PianetaMilan : .@PaoloCond sulla griglia #Scudetto: '@acmilan #primo, @Inter e @OfficialASRoma inseguono' #ACMilan #Milan… - milan_oltrepo : @SociosItalia Vedere una partita in uno Sky Box! - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Milan, in definizione il rinnovo di Tomori: ore decisive - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Milan, in definizione il rinnovo di Tomori: ore decisive -

Sport S Sport 03.08.2022 Serie B 2022 - 2023, anticipi e posticipi 1a - 6a Giornata diretta tv Sky Sport, ... S Sport 02.08.2022 Il Milan contro il Marsiglia, nuovo impulso agli ascolti di Sportitalia La ... DAZN 2,4 mln individui nella lotta scudetto Inter + Milan 04.05.2022 DAZN D DAZN amplia la sua offerta ... Indietro 1 di 10 Avanti › ' Ultimi Palinsesti Martedi 9 Agosto 2022 Sky Cinema, The ... Sky Sport SKY - Milan, in definizione il rinnovo di Tomori: ore decisive Questo mercoledì 10 agosto potrebbe essere il giorno del rinnovo di Tomori con il Milan fino al 2027. La trattativa era già in fase avanzata: è iniziato l'incontro con l'entourage (gli agenti sono in ... Sky - Il Napoli aspetta di chiudere per Simeone prima di lasciar partire Petagna La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sulla situazione relativa alla cessione di Petagna e all'acquisto del Cholito Simeone. Nel dettaglio, Gianluca Di Marzio sul suo portale online riferisce. S Sport 03.08.2022 Serie B 2022 - 2023, anticipi e posticipi 1a - 6a Giornata diretta tvSport, ... S Sport 02.08.2022 Ilcontro il Marsiglia, nuovo impulso agli ascolti di Sportitalia La ...2,4 mln individui nella lotta scudetto Inter +04.05.2022 DAZN D DAZN amplia la sua offerta ... Indietro 1 di 10 Avanti › ' Ultimi Palinsesti Martedi 9 Agosto 2022Cinema, The ... Milan, Calabria è il nuovo capitano: video celebrativo su Instagram Questo mercoledì 10 agosto potrebbe essere il giorno del rinnovo di Tomori con il Milan fino al 2027. La trattativa era già in fase avanzata: è iniziato l'incontro con l'entourage (gli agenti sono in ...La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sulla situazione relativa alla cessione di Petagna e all'acquisto del Cholito Simeone. Nel dettaglio, Gianluca Di Marzio sul suo portale online riferisce.