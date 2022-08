Milan | novità per un obiettivo di mercato | arriva l’apertura del club

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 10 agosto 2022)sulla trattativa tra unfrancese ed ilper un difensore centrale: durante il prossimo fine settimana un nuovo incontro tra le parti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In casaè ancora in corso il casting per un nuovo difensore. Tanti i profili accostati ai rossoneri, due però Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.