Masters 1000 Montreal 2022, Kyrgios: "Medvedev? Spero sia stanco come me, sarà dura" (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Sono molto stanco e provato in questo momento. Dopo le finali di singolare e di doppio a Washington, sono tornato in hotel soltanto alle tre del mattino. Ieri non mi sono allenato, sono abbastanza impressionato dalla mia prestazione di oggi. Baez è probabilmente nell'anno migliore della sua carriera, è nella top 35 al mondo, è un grande avversario. Sono felice di poter offrire a tutti quello che volevano: Kyrgios contro Medvedev al secondo turno. Contro Daniil sarà dura, questo è certo. So di non essere riposato come vorrei né fisicamente né mentalmente. Anche lui viene da Los Cabos, Spero che anche lui si senta un po' stanco. Stasera riposerò bene, farò una buona sessione di fisioterapia e farò del mio meglio. Spero che faccia un ...

