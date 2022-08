L' auto finisce nel fiume | madre e figlia muoiono annegate

Agenzia_Ansa : FLASH | Auto finisce su tavolini bar, sette feriti in Brianza #ANSA - News24_it : Incidente mortale nel Padovano, un'auto finisce nel canale: annegate due donne - il Resto del Carlino - FirenyiG : RT @gilardisil: A #Giussano un auto, probabilmente a seguito di un malore del conducente, finisce sui tavolini di un bar. Diversi i feriti - bizcommunityit : Incidente mortale nel Padovano, un'auto finisce nel canale: annegate due donne - CronacaSocial : ?? Auto finisce nel fiume, morte madre e figlia. Cosa sappiamo sul drammatico incidente ?? -

Le due donne a bordo, mamma e figlia di 75 e 48 anni, sono morte annegate, intrappolate nell'. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este e di Rovigo e i sommozzatori di Venezia per il ...Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono a lavoro sulla parte finale della Banchina Marinai d'Italia dove, per cause in corso di accertamento, un'autovettura è finita in mare. Impegnati anche i ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...auto finisce sui tavolini di un bar. Sette feriti 9 Agosto 2022 22 ore fa Reggio Emilia, al Campovolo un raduno di paracadutisti finisce in tragedia, due le vittime 18 Giu Tragico incidente a Padova, ...