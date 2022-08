“Io con tutte e tre le sorelle” Principesse Selassié avvertite | il vip ha raccontato il suo sogno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Giacomo Urtis è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip: è entrato nella Casa a gara in corso, ma si è fatto apprezzare dai coinquilini e dal pubblico per il suo carattere sempre fresco ed esuberante. Nella Casa ha legato un po’ con tutti in particolare con leSelassiè: “Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino ae tre leSelassiè, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire sole”, ha detto a Novella 2000. Giacomo Urtis ha legato in particolar modo con Clarissa Selassiè, la prima eliminata (Jessica e Lulù sono arrivate in finale e la maggiore ha vinto l’intera edizione): “Tutto ciò è iniziato quando sono uscito dal GF Vip. Clarissa era stata eliminata, Jessica e ...