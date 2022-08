Inter | Lukaku | “Ringrazio Conte | ora voglio lo Scudetto”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)- Giorni di preparazione intensa per l’che è attesa per il debutto a Lecce, Sabato 13 Agosto. Gli uomini di Inzaghi hanno svolto lavoro muscolare per recuperare, definitivamente, minutaggio nelle gambe. Romelu, il nuovo acquisto dell’, ha rilasciato una lungavista a Dazn: ha parlato del ritorno a Milano e, dei prossimi obbiettivi stagionali. Un ringraziamento speciale anche ad Antonio….Ecco di seguito, le parole del Belga: Sul ritorno all’: “La prima persona a cui ho detto che sarei tornato? Lautaro. Ci siamo parlati su Instagram, avevo cambiato numero. E poi su WhatsApp. E’ stato uno dei primi con cui ho parlato, poi Dimarco, Bastoni e gli altri”. Su Simone Inzaghi: “Mio fratello mi ha parlato bene di ...

OBIETTIVO SCUDETTO - 'Gli attaccanti sono tutti forti, a me non importa della classifica marcatori, ve lo dico ...Tornato dopo la complicata esperienza in Premier League con la maglia del Chelsea, Romelu Lukaku è tornato in nerazzurro ...Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha analizzato la situazione relativa alla Juventus, parlando anche di Chiesa.