Incidente choc | morte mamma e figlia Vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Incidente choc a Stenghella, nella bassa padovana; Pamela Breseghello, 48 anni, e la madre Anita Bertazzo, di 75, sono morte dopo essere finite con la loro vettura nel fiume Gorzona. L'Incidente si è verificato all'alba di oggi, mercoledì 10 agosto, poco dopo le 6. Ancora da accertare le cause. Ciò che è certo è che la vettura è stata trovata a circa 500 metri dal luogo dell'Incidente: probabilmente è stata trascinata dalla corrente. Primi ad arrivare sul posto i Vigili del fuoco, intervenuti sul punto dello schianto dopo che era stata segnalata la presenza di una vettura nelle acque del fiume, con due passeggeri all'interno. Gli operatori hanno cercato in tutte le maniere di salvare le vittime ma, nonostante i tentativi di recupero dell'abitacolo, ...

