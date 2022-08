Ilary - Totti | dopo la separazione la conduttrice si consola sui libri | ' Tornerò all' Università'

Corriere : Spalletti: «Non è vero che sono antipatico, sposerei uno come me. Totti e Ilary? Mi dispiace» - FBiasin : Dopo Totti-Ilary, Shakira-Piqué, Amendola-Neri, Conte-DiMaio e Calenda-Letta, mancano solo #Sanchez-#Inter. Ma dovremmo esserci. - CLonati : RT @gigi52335676: Claudio Amendola e Francesca Neri si separano Ilary e Totti si separano. Icardi e Wanda Nara si separano. Io sto aspett… - rada_maja : RT @paradisoa1: E dopo Hunziker e Trussardi,Francesca Neri e Claudio Amendola,Ilary e Totti,si sono lasciati pure Letta e Calenda. - andivemetyou : RT @goddessofnight_: Io prontissima a Ilary Blasi in tv a smerdare a Totti -

E' stato il settimanale Chi a rivelare come Iovino sia amico da tempo die nell'ultimo periodo si sia avvicinato alla Blasi per supportarla.... dalla pausa in Tv alla falsa crisi con Gigi Buffon, per arrivare a quella vera traBlasi e Francesco"Fermarsi dopo 24 anni ininterrotti fa effetto". A raccontarlo è Ilaria D'Amico. La ...Ilary Blasi e Francesco Totti tornano insieme in tv: succede in uno speciale di Blob per i telespettatori di casa Rai, dopo la rottura tra gli ex .... Nel frattempo è previsto un ritorno dei due ex co ...Anna Boschetti mette a tacere gli haters. L'ex volto di Temptation Island è stata chiamata in causa sulla vicenda Totti e llary Blasi e ha chiarito .... Negli ultimi giorni sui social è apparso un vid ...