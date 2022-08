È un pessimo periodo per Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si è presentato all’inizio della stagione fuori forma e in rotta con il Manchester United, che vuole tenerlo nonostante lui spinga per andarsene Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si è presentato all’inizio della stagione fuori forma e in rotta con il Manchester United, che vuole tenerlo nonostante lui spinga per andarsene

gemin_steven98 : RT @ilpost: È un pessimo periodo per Cristiano Ronaldo - ilpost : È un pessimo periodo per Cristiano Ronaldo - AlexFatatis : @marcocappato @marcocappato la dedizione che metti in ogni tua battaglia è encomiabile. In un periodo pessimo per l… - Pinkat4 : @AlessandraFaggi Purtroppo non esiste un momento giusto per prenderselo, ma sicuramente si è incastrato in un perio… - CristianaTosca : @BabyYodler @Skysurfer72 Io mi stupisco come personalmente stia passando un periodo pessimo, ma riesco comunque ad… -