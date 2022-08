Depay vicino alla chiusura con la Juventus (Di mercoledì 10 agosto 2022) Memphis Depay e i bianconeri sembrano avvicinarsi alla fumata bianca. La Juventus potrebbe reinvestire i soldi della cessione di Rabiot proprio sull’olandese I bianconeri sono vicinissimi a chiudere la trattativa per Memphis Depay dal Barcellona. Sono in corso alcune valutazioni tecniche da parte di Massimiliano Allegri e la società, che presto potrebbero concludere la trattativa. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Memphise i bianconeri sembrano avvicinarsifumata bianca. Lapotrebbe reinvestire i soldi della cessione di Rabiot proprio sull’olandese I bianconeri sono vicinissimi a chiudere la trattativa per Memphisdal Barcellona. Sono in corso alcune valutazioni tecniche da parte di Massimiliano Allegri e la società, che presto potrebbero concludere la trattativa. L'articolo

MarcoGuidi13 : Curiosità su #Depay, molto vicino a vestire la maglia della #Juve: come altri giocatori olandesi, si è separato dal… - pol2187 : Non è che ieri fosse il solito 'fuffa day' come accade in questi ultimi mesi post figuraccie della Juve? Ieri: - p… - infoitsport : Juventus, Depay è vicino: ecco gli arancioni in bianconero, tra leggende, flop e promesse non mantenute - Cucciolina96251 : RT @AJG_Official: Depay vicino vuol dire una delle due cose: - Kean parte - Cuadrado viene considerato terzino e Pellegrini parte Quale de… - CrapanzanoRobin : RT @DiUbriachi: #Depay è molto vicino alla #Juventus. Più tardi i dettagli. ?? -