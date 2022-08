Carfagna a La7: “Tra Iv e Azione è in corso un confronto serio. Siamo il polo della serietà. Per Conte Calenda è umorale? Si vergogni e taccia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Tra Italia Viva e Azione è in corso un confronto molto serio e serrato. Il polo della serietà può essere davvero la novità di questa campagna elettorale, perché le persone hanno capito che l’Italia può essere governata e che si possono produrre risultati. Io e Mariastella (Gelmini, ndr) Siamo state e Siamo ministre. E Siamo l’esempio che si può governare dando risposte ai cittadini”. Sono le parole del ministro per il Sud Mara Carfagna, ospite di “In Onda” (La7), dove spiega le ragioni dell’abbandono del partito in cui ha militato per 18 anni e il suo ingresso in Azione. Il motivo principale è la caduta del governo Draghi. “Diciamo che il M5s ha acceso la miccia – afferma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Tra Italia Viva eè inunmoltoe serrato. Ilpuò essere davvero la novità di questa campagna elettorale, perché le persone hanno capito che l’Italia può essere governata e che si possono produrre risultati. Io e Mariastella (Gelmini, ndr)state eministre. El’esempio che si può governare dando risposte ai cittadini”. Sono le parole del ministro per il Sud Mara, ospite di “In Onda” (La7), dove spiega le ragioni dell’abbandono del partito in cui ha militato per 18 anni e il suo ingresso in. Il motivo principale è la caduta del governo Draghi. “Diciamo che il M5s ha acceso la miccia – afferma ...

