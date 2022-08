Belotti attende | giovedì nella capitale | occhi anche su Lindelof!

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’attesa persembra essere finita, diverse fonti lo danno in arrivo, fari puntatisul difensore dello United PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è terminato il calciomercato della Roma, Mourinho ed i tifosi ormai ci hanno preso gusto e ogni settimana siun nuovo nome caldo, quello Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

demonsminds : @teoremapitagora difficile possa arrivare senza cedere Shomurodov secondo me. Se arriva giovedì è perché hanno la c… - ilRomanistaweb : ?? Il progetto di Mou, un capolavoro (Pag.3) ?? Mercato, Belotti scalpita (Pag.4) ?? All’Arechi, settore ospiti a 3… - Paolo_Bargiggia : Belotti, CorSport: “Mourinho attende l’arrivo del Gallo” - BiazScazzi : L’Internet è un posto bellissimo. Depay offerto ma si attende Belotti. AHAHAHAH - infoitsport : Roma, la settimana di Belotti: per tesserarlo si attende la cessione di Shomurodov -

Manca invece solo la firma (attesa entro Ferragosto) per l'approdo di Andreaalla Roma: pronto un triennale da 3 milioni annui. Sisolo la partenza di Shomurodov: il Bologna ritiene ...In attesa che il Gallo () cominci a cantare ( Shomurodov permettendo, il Bologna è alla finestra), José Mourinho ... La Romaprima di prendere una decisione, il centrale serve ma non è un'...In attesa di Belotti ora spunta Lindelof - Corriere dello Sport - Andrea Belotti aspetta segnali dalla Roma. L’attaccante si trova nella sua villa a Torino con ... - Marione.net - La ControInformazion ...Consapevole di avere ancora da lavorare sia in entrata sia in uscita, la Juventus smuove il mercato. E' praticamente fatta per KOSTIC , per avere ...