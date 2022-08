Adriano Celentano, la dedica più romantica è per la sua Lei – VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una vita passata insieme e un amore che non si spegne mai: Adriano Celentano celebra la Lei della sua vita con un VIDEO romantico. Ci sono amori che finiscono anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una vita passata insieme e un amore che non si spegne mai:celebra la Lei della sua vita con unromantico. Ci sono amori che finiscono anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : Adriano Celentano ricompare sui social per una dedica alla moglie Claudia Mori in occasione del loro anniversario… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: Adriano Celentano ricompare sui social per una dedica alla moglie Claudia Mori in occasione del loro anniversario di noz… - SUNNowPlay : ? Adriano Celentano - Svalutation (1976) #AzzurriLTD - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Adriano Celentano ricompare sui social per una dedica alla moglie Claudia Mori in occasione del loro anniversario di noz… - divaradiodisco : Now Playing: Adriano Celentano - Sei Proprio Tu Diva Radio Disco -