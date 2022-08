Accordo tra Helbiz e Rai per trasmettere gli highlights della Serie B in tutto il mondo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media della Serie BKT in tutto il mondo, annuncia un nuovo Accordo con RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. grazie al quale il canale internazionale RAI Italia trasmetterà ogni settimana gli highlights del campionato di Serie BKT per la stagione 2022/2023, offrendo ad un vasto numero di connazionali all’estero lo spettacolo di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022)Media, distributore esclusivo dei diritti mediaBKT inil, annuncia un nuovocon RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. grazie al quale il canale internazionale RAI Italia trasmetterà ogni settimana glidel campionato diBKT per la stagione 2022/2023, offrendo ad un vasto numero di connazionali all’estero lo spettacolo di Calcio e Finanza.

