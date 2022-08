Vittorio Sgarbi multato in Svizzera per aver usato il lampeggiante: "Non ci torno più" (Di martedì 9 agosto 2022) Vittorio Sgarbi è stato multato in Svizzera: il parlamentare italiano ha usato il lampeggiante per evitare il traffico. Vittorio Sgarbi è stato fermato al confine della Svizzera, mentre rientrava in Italia, ed è stato multato: il parlamentare ha azionato il lampeggiante blu per superare le auto in fila. Il critico d'arte ritiene la multa ingiusta e ha minacciato di non mettere più piede in Svizzera ma le autorità elvetiche non sembrano essersene preoccupate. Non è certo la prima volta che Vittorio Sgarbi finisce al centro di polemiche, questa volta il parlamentare italiano se la prende con i nostri vicini, noti per la loro proverbiale puntualità. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022)è statoin: il parlamentare italiano hailper evitare il traffico.è stato fermato al confine della, mentre rientrava in Italia, ed è stato: il parlamentare ha azionato ilblu per superare le auto in fila. Il critico d'arte ritiene la multa ingiusta e ha minacciato di non mettere più piede inma le autorità elvetiche non sembrano essersene preoccupate. Non è certo la prima volta chefinisce al centro di polemiche, questa volta il parlamentare italiano se la prende con i nostri vicini, noti per la loro proverbiale puntualità. ...

